"المعامل المركزية": وزارة الخارجية لن تعتمد تحاليل pcr الخاصة

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، إنه تقرر رفع سعر تحاليل pcr للكشف عن فيروس كورونا للمسافرين بالخارج إلى 1200 جنيه للمصري و100 دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري للأجانب.

وأضافت "نانسي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن وزارة الصحة هي الجهة المنوطة باستصدار تحاليل الـ pcr للمسافرين إلى الخارج، لافتة إلى أن الوزارة خصصت 22 معملًا على مستوى الجمهورية من ضمن 54 معملا لاستصدار تلك التحاليل تسهيلاً على المواطنين.

وتابعت أن نتائج التحاليل تظهر بعد 24 ساعة، مؤكدة أن وزارة الخارجية المصرية أبلغت أنه لن يجري اعتماد سوى تحاليل pcr الصادرة من المعامل المركزية للوزارة، وأنه لن يجري اعتماد أي تحاليل صادرة عن مختبرات خاصة.

وحول الزيادة التي شهدتها التحاليل بواقع 150 جنيهًا، لترتفع من 1050 حتى 1200، أوضحت "نانسي" أن وزارة الصحة ليست جهة هادفة للربح، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تغطي مصاريف التحاليل حتى تستمر الخدمات التي تقدمها المعامل، لافتة إلى أن تلك التكلفة تتضمن التحاليل والمحاليل المستخدمة وإعادة التحاليل في حال وجود مشكلة بها، بالإضافة إلى صيانة الأجهزة والكهرباء.