تأجيل دعوى استبعاد قبول أوراق ثلاثة مرشحين لـ"النواب" لجلسة الغد 

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من حمدي مبارك علي، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق كلًا من عيد عبد الرازق أحمد، وأحمد عبده مصطفي، وعلي عبد الونيس السواح، عن دائرة البساتين و دار السلام، للترشح لانتخابات مجلس النواب لجلسة الغد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61867 لسنة 74، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، من 21 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد، الموافقان 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج من يوم 21 إلى 32 نوفمبر المقبل، بينما للمصريين بالداخل في 23 و24 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لتلك المرحلة، في آخر أيام الشخر المقبل.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج، من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بينما بالداخل في 7 و8 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بالنسبة لهذه المرحلة، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام من يوم 5 إلى 7 من ديسمبر المقبل، بينما بالداخل يومي 7 و8 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه، الاثنين 14 من الشهر بعد المقبل.