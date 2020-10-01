شكري: لم نفرط في حبة رمل واحدة.. ولن نترك نقطة من مياهنا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطني في أي مرحلة، ولن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياهها سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في معرض تفنيده للتصريحات التركية الأخيرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: "عندما تصيغ مصر اتفاقيات، فهي لا تصيغها وفق منظور رضاء طرف أو عدم رضاء طرف، لكن في ضوء الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار".

وتابع: "يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل بعض المسؤولين في تكرار إثارة الحديث عن مصر ومصالحها، وأرجو أن يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة على الدفاع عنها، وكل يجب أن يلتف إلى ذاته ومصالح شعبه ويترك لمن لديه المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل".