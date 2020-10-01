صور.. مرسيدس بنز تقدم الفئة E-Class الجديدة في السوق المصري

إنّ الجيل العاشر من E-Class وضع معاييرا جديدة لعالم السيارات الفاخرة، من خلال التصميم الخارجي الرائع والتصميم الداخلي المتكامل الذي يضم أرقى الخامات فائقة الجودة.

وحتى الآن، قام أكثر من 1.2 مليون عميل حول العالم بشراء سيارات الجيل الحالي من سيارات E-Class، حيث تمثل مبيعات هذا الموديل أفضل مبيعات في تاريخ مرسيدس-بنز، كما ينظر الكثيرون لهذا الموديل على أنه "جوهر العلامة التجارية لمرسيدس-بنز".

والآن تفخر مرسيدس-بنز ايجيبت بتقديم الفئة E-Class الجديدة والتي تأتي مزودة بباقة جديدة من الوظائف والخصائص المطوّرة مع تصميم ديناميكي فريد.

السيارة مزودة بكشافات أمامية وخلفية متميزة وجديدة، مع أعلى مستويات الراحة في الداخل، لأنها تضم الجيل الأحدث من عجلات القيادة، ونظام MBUX المعلوماتي والترفيهي ولوحة تحكم اللمسية الجديدة، بالإضافة لأحدث جيل من نظم المساعدة على القيادة.

تتضمن الفئة E-Class الجديدة كل من: E200 AVANTGARDE والسيارةE300 AMG، وE300 EXCLUSIVE. قامت مرسيدس-بنز ايجيبت أيضًا بتقديم سيارتي الأحلام: E200 AMG Coupé و E200 AMG Cabrio ضمن الفئة E-Class الجديدة في السوق المحلي.

تتميز الفئة E-Class الجديدة بالعديد من التحسينات والابتكارات. وتأتي بتصميم جديد لشبكة الرادياتير وكذلك تصميم جديد للاكصدام الأمامي والخلفي والإضاءة الأمامية والخلفية. وتمنح باقة المزايا التصميمية الجديدة للسيارة E-Class مظهرًا مبهر مع التأكيد على شخصيتها الرياضية الأنيقة.

أما من الداخل، فالسيارة تذخر بباقة من الخصائص التكنولوجية المبتكرة بما في ذلك نظام MBUXالمعلوماتي الترفيهي الأحدث من نوعه، مع شاشة تحكم لمسية وعجلة القيادة الجديدة كليًا، والشحن اللاسلكي والإضاءة المحيطية مع بروجيكشن للوجو مرسيدس-بنز، وباقة Acoustic Comfort لتجربة أكثر هدوءا داخل الكابينة. ولاستكمال مظهرها الرائع من الداخل والخارج، تم تزويد السيارة E200 AVANTGARDE بمحرك 2 لتر تبلغ قدرته 197 حصان، بما يضمن أفضل أداء للسيارة على الطريق، مع تسارع من صفر إلى 100 كم/الساعة خلال 7.5 ثانية. أما السيارتان E300 EXCLUSIVE وE300 AMG فيضمان محركاً بقدرة أكبر تصل إلى 258 حصان، بينما يصل تسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/الساعة خلال 6.2 ثانية فقط.

لقد تم تطوير المظهر الرائع لسيارتي الأحلام E200 AMG Coupé وE200 AMG Cabrio وأضيفت لهما الكثير من التحسينات التي تم إدخالها على الفئة سيارات E-Class الجديدة وهو ما أضفى عليهما المزيد من الروعة والخصوصية. فالسيارة E-Class Cabrio بالسقف القماشي تتيح سعة وراحة أكثر خلال الرحلات الطويلة لأربعة أشخاص.

ويمكنك الآن قيادة السيارة الكابورليه على مدار العام، حيث تم تزويدها بنظامي AIRCAP وAIRSCARFاللذان يتيحان لك قيادة ممتعة عندما يكون سقف السيارة مفتوحا. سقف السيارة من نوع Acoustic soft top ، وهي خاصية قياسية تساعد على تقليل مستوى الضوضاء داخل السيارة أثناء القيادة حتى مع السرعات العالية. أما السيارة E-Class Coupé والتي تتميز بمظهرها الكوبيه الفريد وتصميمها الرائع والرحابة الداخلية غير المسبوقة، فهي تدمج الآن بين الجمال والشكل الكلاسيكي للسيارات "الجراند تورر". يتمتع الموديلان بمظهر جذاب للغاية وخامات فائقة الجودة وبراعة حرفية متقنة، مما يساهم في تأكيد المظهر الرياضي الأنيق والجذاب.

تم تزويد الفئة E-Class الجديدة بأحدث نظم المساعدة على القيادة، بما في ذلك نظامActive Brake -Attention Assist Assist ، Active Parking Assist with PARKTRONIC وكاميرا خلفية ونظام PRE-SAFE® للحماية الوقائية للركاب كميزة قياسية.