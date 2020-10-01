الأوقاف: إنهاء خدمة 3 أئمة وعامل استنادا لأحكام قضائية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، خدمة إمامين وخطيبين بمديرتي أوقاف الفيوم والغربية، هما محمد محمود عبد الرحيم، وأبو السعود رشدي أبو السعود خضر، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، على أن يُعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف الفيوم والغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل.

وأنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف أيضًا خدمة كلًا من عزت سلامة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وصلاح إمام عامل بمديرية أوقاف القليوبية، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.