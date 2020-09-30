الأوقاف تفتتح صالون "روح أكتوبر" بمقر "الأعلى للشؤون الإسلامية"

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق أول صالون ثقافي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء"، السبت المقبل، وتقام فعاليات الصالون بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويدير الصالون الإعلامي الكبير نشأت الديهي.

ويشارك في الصالون، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأعلنت الوزارة أنّها ستطلق خلال الأسبوع المقبل منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف، لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.

كما يطلق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال أكتوبر المقبل، صالون الأوقاف الثقافي لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، تكون قادرة على التواصل الحواري الهادف، بعيدا عن كل ألوان العصبية والتشنج، وتعمل على إرساء قيم الحوار ومتطلباته وأخلاقه ومبادئه، في تناول شجاع لكثير من القضايا المطروحة والمثارة على الساحة الفكرية والعصرية.

كما تسعى الفعاليات لصقل مواهب الأئمة والواعظات في مجالات الثقافة والإعلام، وتقديم المتميزين منهم للمشاركة في الفعاليات مع قادة الرأي والفكر وكبار المثقفين والكُتّاب، لإكساب المتميزين من الأئمة والواعظات الخبرات والمهارات اللازمة والمطلوبة في هذا المجال.