الأوقاف: صرف 10 آلاف زي أزهري للأئمة في أكتوبر 

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 10 آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف وخمسة آلاف عمامة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة أنه سيتم توزيع الزي على جميع الأئمة كاملًا قبل نهاية العام المالي الجاري، في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم التوزيع بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مديري المديريات عليهم تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا .