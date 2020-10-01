السيسي: المرأة نصف المجتمع.. ومصر أول من وضعت استراتيجة لتمكينها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة تمثل نصف المجتمع، الذي يتعين الاهتمام به؛ لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "السيسي" خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة: "وعلى المستوى الوطني استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة، وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عامٍ، على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة".

وتابع الرئيس: "مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير الحماية لها".