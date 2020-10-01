السيسي: دعمنا المشاركة الفاعلة للمرأة دون أي تمييز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص، المتكافئة، ودعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.

وأضاف السيسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، أن هذه الجهود أثمرت عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيلها في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%.

وتابع أن المرأة المصرية اعتلت منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.