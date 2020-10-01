رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين لبحث موضوعات الاهتمام المشترك

بحث رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، في زيارته إلى البحرين، أمس، أهمية إعلان تأييد السلام بين البلدين وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق التعاون بين البلدين، في لقائه الفريق عادل بن خليفة الفاضل مع رئيس جهاز المخابرات الوطني في البحرين، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وتباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين.

ولم تكن تلك الزيارة الأولى، ففي 23 سبتمبر الماضي، زار وفدا إسرائيليا المملكة، وضم شخصيات إسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقية بين البلدين، بعد إعلان التطبيع بين الجانبين.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" أرسلت رحلة من تل أبيب إلى البحرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا للحكومة الإسرائيلية كان على متن الرحلة، وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه رحلات جوية تجارية مباشرة بين الطرفين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن طائرة لـ"يسرائير" استخدمت المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.