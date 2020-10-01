شادي خفاجة: أبويا بيموت والدكتور بيقولي أعمله إيه

نشر الفنان شادي خفاجة، استغاثة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإنقاذ والده وذلك عقب دخوله بغيبوبة وفقدانه للوعي بسبب ما وصفه بالإهمال طبي في إحدى المستشفيات.

وكتب عبر حسابه الرسمي: "أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني، امبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله أبويا بيموت، ورد عليا يقولي أعمله إيه، والدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه أعمله إيه".

وأضاف: "أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء، وأبويا دخل يعمل عملية فتاق في الصدر وركب شبكة بتاريخ 5 أغسطس ونصبوا عليا قالولي ادفع 25 ألف جنيه تأمين واللي هيتبقى بنعملك بيه استرداد، وفوجئت بعد العملية بفاتورة بـ90 ألف جنيه".

وأوضح: "أبويا فضل يتابع مع الدكتور الجراح (أ.ع)- في عيادته وفي المستشفى وجرح أبويا دون تحسن مع فقدان الشهية وحالة إعياء عامة جسديا وده بسبب إن الجرح ملوث جدا من العملية والنتيجة إن الدكتور طلب حجزه ودخوله عمليات مرة تانية وكلفتنا 10 آلاف جنيه مقابل يوم واحد فقط وخرج على البيت، ومن يومها الدكتور بيبعت تمريض يغير على الجرح وبيتابع معاه ولكن دون جدوى أو تحسن وده منظر الجرح والحال اللي أبويا وصل ليه".

واستطرد: "أبويا حرفيا بيموت مني ومش قادر أعمل إيه أنا وأخواتي، وإحنا من إمبارح في المستشفى".