أكرم حسني يحيي ذكرى والده: دايما في بالي ومش محتاج مناسبة عشان أفتكره

أحيا الفنان أكرم حسني عبر حسابه على موقع إنستجرام، ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة، ونشر صورا لوالده تظهر مدى الشبه الكبير بينهما.

وعلق أكرم قائلا: "زي النهارده من كل سنة كان بيبقى عيد ميلاد أحن أب في الدنيا.. رغم إني مش محتاج مناسبة علشان أفتكره لأنه في بالي على طول ودايماً بفكر فيه وبدعيله، بس الفترة اللي فاتت بلاقي ناس بتبعتلي رسومات له في منتهي الجمال فأنا قلت أهديها له النهارده في عيد ميلاده وأشكر الفنانين اللي رسموها.. عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي".

وأعلن الفنان أكرم حسني مؤخرا عبر حسابه على "تويتر"، التحضيرات لفيلمه الجديد "العميل صفر" والمقرر تصويره الأيام المقبلة.

ونشر أكرم صوره تجمعه بالمؤلف وائل عبدالله والمخرج محمد سامي وعلق قائلا "تحضيرات فيلم (العميل صفر) بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله (العميل صفر) إنتاج أوسكار بيكتشرز تأليف وائل عبد الله.. إخراج محمد سامي.. دعواتكم".

وأكد حسني في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن أحداث الفيلم تدور في إطار أكشن كوميدي، وتتمحور فكرته حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد، مضيفا أنّه سعيد بالتعاون مع محمد سامي، لأنه مخرج يملك وجهة نظر ورؤية ثاقبة.

يذكر أنّ آخر أعمال أكرم حسني كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.