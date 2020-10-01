"إمتى يرجع للشريحة الأولى؟".. 3 أسئلة حول عداد الكهرباء

أوضحت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، كيفية إعادة عداد الكهرباء على الشريحة الأولى بعد تخطيها، مجيبةً عن عدد من الأسئلة التي تهم المستهلك، كأسباب الخصم من رصيد كارت العداد مسبق الدفع دون الاستخدام، الخصومات التي تخصم من الكارت عند الشحن، وأسباب خصمها، وماذا يعني خصم فرق الشريحة؟.

وترصد "الوطن" الإجابة عن هذه الأسئلة وفقا لما أعلنته الشركة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية إرجاع العداد للشريحة الأولى بعد تجازوها

أوضحت الشركة أنه مع بداية اليوم الأول من كل شهر، يعود العداد للشريحة رقم 1 وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، مشيرةً إلى أن الشريحة الأولى والثانية، أعلى دعم موجود لأول 100 ك.

ما أسباب الخصم من رصيد كارت العداد مسبق الدفع دون الاستخدام؟

في حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد بنهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا وذلك في حالة عدم الاستهلاك.

ما الخصومات التي تخصم من كارت العداد مسبق الدفع عند الشحن؟

أشارت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات أن الخصم الذي يوقع على العدادات مسبقة الدفع، إما أن يكون عبارة عن أقساط، أو خصم فرق الشريحة، أو سعر خدمة العملاء، وهو كالتالي:

فرق سعر الشرائح

ـ عند تجاوز المستهلك 100 كيلووات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 22 جنيهًا فرق سعر شريحة، لأن المحاسبة تعود من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

ـ عند تجاوز 650 كيلووات شهريا (شريحة 6) يتم خصم 139 جنيهًا فرق سعر شريحة.

ـ بعد تخطي المستهلك الـ1000 كيلووات شهريا، يخصم 270 جنيهًا، ويرفع الدعم.

وذلك يعني أن الخصم يتم عند الانتقال إلى الشريحة الثالثة، والسادسة، والسابعة فقط.

ونوهت الشركة للمستهلكين بضرورة ترشيد الاستهلاك قدر المستطاع، نظرا لوضع المستهلك بالشرائح الأعلى، حتى بداية الشهر فتعود الشريحة مرة أخرى على الشريحة الأولى.