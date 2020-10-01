بعد توجيهات السيسي.. كيفية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

رفعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درجة الاستعداد القصوى، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة منحة العمالة غير المنتظمة إلى آخر العام.

وتواصلت اللجنة مع وزارة القوى العاملة، لتفعيل الموقع الرسمي؛ تمهيدا لفتحه قريبا لتسجيل العمالة غير المنتظمة، تحسبًا لصدور أي قرارات بضم أعداد جديدة منهم للمنحة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتنشر "الوطن " كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة، على موقع وزارة القوى العاملة والبيانات المطلوبة، والأوراق والمستندات التي سيتم تدوينها في خانات الموقع، على النحو التالي:

1- الدخول على الرابط التالي، والمخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة. http://www.manpower.gov.eg

2- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة .

3- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

4- كتابة الاسم الرباعي كما في هو في بطاقة الرقم القومي.

5- إدخال الرقم القومي "14 رقم".

6- إدخال رقم الهاتف المحمول؛ فسوف ستأتي عليه رسائل هامة من الوزارة.

7- الموقف من التأمينات "هل مؤمن عليك أم لا؟".

8- موقف العمل الحالي.

9- بيانات الشكوى أو الطلب "ويكتب فيه الاحتياج للمنحة الرئاسية".

10- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل، اضغط على (إرسال).

وتحرص "الوطن" على نشر صور توضيحية لطريقة التسجيل على النحو التالي بالترتيب:

جدير بالذكر أن« الوطن» قد انفردت بنشر خطة الدولة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، خلال المرحلة المقبلة ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي،

2.5 مليون عدد العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها في 2018

واكدت مصادر حكومية أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته برعاية هذه الفئة من العمال في المجتمع ، والتي انطلقت بوادرمبادرة الرئيس بشأنها في عام 2018 ، حيث قامت وزارة القوى العاملة بحصر 2.5 مليون عامل حتى شهر ديسمبر 2018 .

تكليفات رئاسية بتوفير الرعاية الكاملة وإدراجهم في التأمين الصحي والاجتماعي

وأضافت المصادر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أصدر تعلمياته ل 6 وزارات لوضع تصوراتها حول وضع الملامح الرئيسية لخطة رعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لتشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء و تضم وزارات القوى العاملة والتخطيط والداخلية "قطاع الأحوال المدنية " والاتصالات والصحة والتضامن.