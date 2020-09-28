الوزراء: سنفتح باب التسجيل ونظر الطلبات القديمة في منحة العمالة غير المنتظمة

قال نادر سعد، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، اجتمعت، اليوم، من أجل الاتفاق على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في صرف هذه المنحة للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم خلال الفترة المقبلة، وسيتم فتح باب التسجيل والنظر للطلبات القديمة التي لم تُلب، وسيكون هناك طلبات جديدة، وفتح الباب لطلبات جديدة.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة تستهدف ضمان استمرار الحوكمة في الفترة المقبلة، وأن من يحصل على المنحة يكون مستحق لها بالفعل، لافتا إلى أن الكثير مما كان يحصل عليها في الماضي عاد إلى عمله، وبالتالي عادت الأمور بشكل كبير لطبيعتها، وبالتالي ستُحذف المنحة من على الكثير.

وحول تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السلع الأساسية، قال إن الرئيس السيسي له تكليف دائم للوزراء والحكومة منذ توليه الحكم، فيما يخص السلع الأساسية، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة أن يكون هناك مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، ومصر عملت على ذلك بشكل قوي خلال فترة أزمة كورونا، موضحا أن الرئيس وجه بأن يكون المخزون يكفي مصر لفترة ست أشهر أو أكثر.

وتابع أن المخزون الاستراتيجي يمكن الدولة في مواجهة أمرين، الأول الخلل الطارئ في العرض نتيجة ظروف الطقس، أيضًا يمكن الدولة من أنها تتحكم بشكل إيجابي في الأسعار وتحبط أي محاولات لاحتكار السلع، لأنه لا يوجد شخص سيحتكر سلعة بكثرة، لأن الدولة ستدخل بمخزونها وتزيد المعروض من أي سعر، وهذا ما نجنيه من توجيه الرئيس.