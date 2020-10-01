إنشاء "رامب إتاحة" لذوي الهمم بجميع المصالح الحكومية بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع ذوي الهمم، اليوم، بديوان عام المحافظة للاستماع الى طلباتهم وإيجاد حلول عاجلة لها، ضمن اجتماعات المحافظ المتعددة مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولى قطاعات الخدمات بالمحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ومحمد بشير رئيس حى غرب .

فى بداية اللقاء استمع المحافظ الى طلبات بعض الأشخاص من ذوي الهمم والتي تمثلت فى تعميم تركيب "رامب إتاحة" لذوي الهمم بجميع المصالح الحكومية والقطاعات ومديريات الخدمات، تسهيلا عليهم لدخول تلك الاماكن ودمجهم فى جميع الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية بالمحافظة ودراسة مقترحات إقامة نادي لذوى الهمم بالمحافظة وتنظيم سباق وماراثون.

وكلف المحافظ – خلال اللقاء – رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تركيب "رامب الإتاحة" بجميع المنشآت الحكومية والخدمية، ودراسة مقترحات إنشاء نادي لهم بالمحافظة، فضلًا عن تكليف مديرية الشباب والرياضة بدمجهم فى كافة الأنشطة والفعاليات وتخصيص شباك ومنفذ لذوي الهمم بكافة مديريات الخدمات.

و أشار المحافظ الى استمرار عقد لقاءات دورية معهم للإستماع الى مشاكلهم بهدف دمجهم فى كافة القطاعات والفعاليات، لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة بتفعيل ومتابعة تنفيذ تعيين ذوي الهمم ضمن نسبة 5 % بالمصانع والشركات التي تتناسب معهم فضلا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية اللازمة لصقل خبراتهم بما يتماشى مع سوق العمل.

وأكد "سعد" دعمه الكامل وتقديم المساعدة لهم وتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كافة القيادات التنفيذية ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومديريات الخدمات لتلقي طلباتهم والاستجابة العاجلة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لدمجهم فى المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم لهم من فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وتدريبهم على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم لهم.