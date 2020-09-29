محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بمتابعة استئناف أعمال البناء

أصدر محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، تكليفات عاجلة إلى قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، اليوم الثلاثاء، بسرعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان متابعة للمرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، والإستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، ومتابعة شكاوى المواطنين المتقدمين للتصالح، ومنع أي تعنت من قبل الموظفين بالمراكز التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الاسكان، والمهندسة إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة غادة محمود هاشم، مدير إدارة تنمية القرية، وسيد عبد الله، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة توعية المواطنين بالتسهيلات التي أعلنتها الحكومة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد مد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر القادم، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصاراَ للوقت والمجهود.

وتفتح المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء أبوابها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وتسديد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة التصالح، بصفة يومية، مع استمرار العمل أيام العطلات والأجازات، وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين.