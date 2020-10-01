"مصر تستطيع" يستعرض رحلة "حاتم" من موظف حكومي إلى مطور بمايكروسوفت

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، تقريرًا عن المهندس المصري حاتم عبد الله الذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في مركز أبحاث بشركة مايكروسوفت بميونخ، العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه كان موظفًا حكوميًا في مصر، لكنه قرر التفرغ للتكنولوجيا.

وقالت غادة عبد الله شقيقته، إنه كان فائقًا منذ أن كان صغيرًا، وكان دائمًا ما يكرم في الدراسة: "كان يبذل مجهودًا كبيرًا لكي يستطيع تحقيق ما يحلم به".

وأوضحت هالة عبد الله شقيقته الأخرى، إنه كان من المتفوقين دراسيًا، وكان يحب التفكير والتحليل والدقة، بينما قالت نهى السعيد إنه دائمًا ما يعتبر عمله الشيء الأهم في حياته، وهو ما شكل ضغوطًا كبيرة عليه، كما يشجع أبناءه على تعلم المهارات الجديدة.

وقال حاتم ابنه، إن الأسرة تحاول الحفاظ على الثقافة المصرية وتشاهد الأفلام المصرية، كما تزور مصر كل سنة تقريبًا لكي تكون قريبة من الأسرة.