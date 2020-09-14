شركة صينية ترفض "مايكروسوفت" وتفاوض "أوراكل" لتشغيل "تيك توك" بأمريكا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن شركة "بايت دانس" الصينية، دخلت في مباحثات مع شركة "أوراكل" لتشغيل عمليات تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد من مهلة الإغلاق التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، إنها رفضت البيع لعملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت"، التي أعلنت أن "بايت دانس" لن تبيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لها.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان، "أخبرتنا شركة بايت دانس اليوم أنهم لن يبيعوا حقوق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لنا".

وحددت "مايكروسوفت"، في وقت سابق، موعد نهاية المفاوضات بحلول يوم غد، وأضافت: "نحن واثقون من أن اقتراحنا كان مفيدًا لمستخدمي "تيك توك"، مع حماية مصالح الأمن القومي.

وذكرت أنه "للقيام بذلك، كنا سنجري تغييرات كبيرة لضمان تلبية الخدمة لأعلى معايير الأمان والخصوصية والأمان على الإنترنت، ومكافحة المعلومات المضللة، وقد أوضحنا هذه المبادئ في بياننا الصادر في أغسطس الماضي".

وتحتاج "بايت دانس" موافقة واشطن وبكين حتى تستطيع إتمام الصفقة بنجاح، لكن ليس من الواضح أن توافق إدارة ترامب على هذه الخطوة، خاصة أنها تريد بيع التطبيق لشركة أمريكية، حيث أفادت "رويترز" أن شركة "وول مارت" العملاقة للبيع بالتجزئة، التي كانت تشترك في مفاوضات الشراء مع مايكروسوفت، لا تزال مهتمة بالصفقة، حيث استمرت في المناقشات مع مسؤولي "بايت دانس" وأطراف أخرى.

وقالت وول مارت: "نعلم أن أي صفقة تمت الموافقة عليها يجب أن تفي بجميع المخاوف التنظيمية والمتعلقة بالأمن القومي".

وقالت وسائل إعلام صينية، إن "بايت دانس" لن تنقل الخوارزميات الخاصة بتيك توك خلال أي صفقة بيع لشركات أمريكية، حيث يأتي ذلك في أعقاب إصدار بكين قيودًا جديدة على عمليات تصدير تكنولوجيا المعلومات، التي تشترط الحصول على موافقة حكومية قبل إتمام البيع، حيث جعلت قوانين بكين الجديدة على صادرات التكنولوجيا، موضحة أن الحصول على خوارزمية "تيك توك" يعد أمرًا صعبًا، حيث تمسكت مايكروسوفت بالحصول على خوارزميات التطبيق، بينما يرى خبراء أن قوانين الصين الجديدة تأتي لعرقلة الصفقة لشركة أمريكية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله، إن الصفقة ستكون عبارة عن إعادة هيكلة وليست بيعًا، حيث إن شركة "أوراكل"، وهي واحدة من أضخم شركات تقنية المعلومات وقواعد البيانات، تتعامل بالفعل مع بيانات مستخدمي "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، ويشير خبراء إلى أن هذه الصفقة الجديدة هي شراكة ولا تعتبر عملية استحواذ.

وكان الرئيس "ترامب" قد منح مهلة تنتهي غدًا لبيع الشركة الصينية لعمليات تطبيقها الشهير داخل الولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف على الأمن القومي الأمريكي، وتملك الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون مشترك في "تيك توك" أغلبهم من المراهقين والشباب.