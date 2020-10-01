أحمد سعد يتعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعماله

أعلن المطرب أحمد سعد عبر حسابه على "فيسبوك" عن تعاقده مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعماله.

ونشر أحمد صوره تجمعه مع تامر عبدالمنعم وعلق قائلا: "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية، وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبا".

طرح سعد أغنية "بصرة" للفنان أحمد سعد، وحققت أعلى نسب مشاهدة عبر يوتيوب، بعد أن طرحتها شركة "مزيكا" في منتصف ‏هذا الشهر الماضي على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

يُذكر أن الأغنية حققت المليون الأول من المشاهدة بعد 3 أيام ‏فقط من طرحها، أغنية "بصرة" من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.‏

احتفل "سعد" مع جمهوره عبر إنستجرام، بعد 3 أيام من طرح الأغنية بتحقيق كليب "بصرة"، أول مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتحدث "سعد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" عن كواليس عمله مع حسن شاكوش، الذي وصفه بأنّه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدا، وأنّه يحبه نظرًا لأنه ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.

وأوضح أنّ الجمهور المصري لا يحب الإسفاف ولكنه يحب شيئا محددا في أغاني المهرجانات: "أنا أخدت الحاجات اللي بترقص وأخدت الإيقاع وعملت عليه كلام له معنى وجملة ولحن"، مؤكّدًا أنّ الجمهور لا يعمل على نجاح الإسفاف لكنه يحتاج لوجبة جيدة. بينما قال الإعلامي عمرو أديب، إنَّه يستمع لأغاني المهرجانات، وينتقد حديث المهرجانات الدائم عن غدر الأصدقاء.

وأثار "سعد" مؤخرا جدًا كبيرًا، بعدما انتشرت صورًا له عقب إجراء عملية تجميل فى الوجه؛ ليرد خلال لقائه عبر فضائية MBC مصر، مبررًا: "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندي مشكلة مربي عشانها دقني، عندي حتة في الفك داخلة لجوة شوية، وواحد صاحبي قال أنت ممكن تملي الجنب ده فيلر وتلاقيهم زي بعض".