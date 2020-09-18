أحمد سعد يحتفل بتحقيق "بصرة" مليون مشاهدة

احتفل المطرب أحمد سعد مع جمهوره عبر إنستجرام، بتحقيق كليب "بصرة"، أول مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة وأكرم دهيمة.

تحدث سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" عن كواليس عمله مع حسن شاكوش، الذي وصفه بأنّه "خطير وشخص لذيذ ومؤدب جدا، وأنّه يحبه نظرًا لأنه ابن بلد"، لافتًا إلى أن شاكوش يحفظ كل أغانيه وغناها بطريقة جيدة.

وأوضح أنّ الجمهور المصري لا يحب الإسفاف ولكنه يحب شيئا محددا في أغاني المهرجانات: "أنا أخدت الحاجات اللي بترقص وأخدت الإيقاع وعملت عليه كلام له معنى وجملة ولحن"، مؤكدًا أنّ الجمهور لا يعمل على نجاح الإسفاف لكنه يحتاج لوجبة جيدة.

بينما قال الإعلامي عمرو أديب، إنّه يستمع لأغاني المهرجانات، وينتقد حديث المهرجانات الدائم عن غدر الأصدقاء.