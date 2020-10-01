"الوطن" تنشر أحدث صور للتجديدات داخل مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ حالة من العمل المتواصل والمستمر في سبيل الانتهاء من التجديدات التي تتم داخل قاعات مجلس الشيوخ والأروقة التابعة له، استعدادا لانطلاق جلساته في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول يوم 18 من الشهر الجارى بموجب دعوة رئيس الجمهورية.

وحصلت "الوطن" على أحدث صور تتضمن التجديدات التى يشهدها المجلس، وبالأخص التجديدات التى شهدتها القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.