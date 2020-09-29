"مجلس الشيوخ".. كتاب يستعرض الحياة البرلمانية في قرنين

فى كتابه الحديث الذى صدر فى أكتوبر 2020، استعرض الدكتور شوقى السيد تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر منذ المجلس العالى 27 نوفمبر 1824، منذ قرنين من الزمن، والمجالس النيابية التى أنشئت بعده، ثم مجلسى البرلمان «الشيوخ والنواب» فى دستور 23، ومجلس الشورى عام 1980 وتعديلات دستورية عام 2007.

ويتناول «شوقى»، فى كتابه، الدراسات والأبحاث التى تؤكد أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان فى الحياة السياسية، ويستعرض المبادئ والتقاليد البرلمانية ورؤساء وأعضاء مجلس الشيوخ والشورى، حتى وصلت إلى مجلس الشيوخ عام 2020، موضحاً الآمال المعقودة على وجوده بالوثائق والمستندات.

يأتى الكتاب فى 5 فصول: الأول وثائق ونصوص دستورية ومحطات هامة فى التاريخ، والثانى دراسات وبحوث عن أهمية وجود الغرفة الثانية فى البرلمان، والثالث مبادئ وتقاليد برلمانية فى حياة مجلس الشيوخ «1923 - 1952»، والرابع مقالات منشورة فى شأن مجلس الشيوخ، والخامس انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

والدكتور شوقى السيد أحد رجال القضاء والقانون، شغل العديد من المناصب المهمة، منها مستشار بمجلس الدولة حتى 1979 ومستشار قانونى للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية