الانتهاء من تجهيزات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري 

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن أعمال التجهيزات والتجديدات التى تُجرى في مبنى وقاعات ومكاتب مجلس الشيوخ، ستنتهى خلال الأسبوع الجاري.

وأشار "عتمان" فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه جارٍ تجهيز كل شيء في المجلس، استعدادًا لانعقاد المجلس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ قرارات اللجنة المالية والإدارية التي يرأسها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، لافتًا إلى أنه جارٍ استلام الأصول التابعة لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان: "بالتزامن مع استلام الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ يتم رفع كفاءة المباني وتسكين الموظفين، وفقًا للدرجات الوظيفية والتخصصات والخبرات السابقة".

وكانت اللجنة المالية والإدارية المشكلة بقرار رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، قد انتهت من تسكين الموظفين بشكل مؤقت في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

يُشار إلى أن مجلس الشيوخ ينتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو به.

وانتهى غالبية الأعضاء المنتخبين من استخراج كارنيهات العضوية، استعدادًا لانطلاق أعمال الجلسات البرلمانية.