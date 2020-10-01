مرشحة مصرية لمنصب بحزب ألماني: الإخوان يتهمونني بـ"العلمانية"

قالت سماح حنفي، المرشحة المصرية لرئاسة أمانة الشباب في حزب الخضر الألماني، إنها تهتم بسياسة الحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية ومكافحة العنصرية، لافتة إلى أن العرب وغير البيض يعانون من العنصرية في برلين، مؤكدة أنها دخلت مجال السياسة بسبب هذه الاهتمامات.

وأشارت سماح حنفي، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، اليوم، أن ألمانيا بها الكثير من الأحزاب، و"الخضر" مهتم بسياسة البيئة والعدالة الاجتماعية، ومنفتح في قبول الأجانب والعرب، وهذا ما يميزهم.

وأكدت المصرية سماح حنفي، أنها تقدمت لانتخابات الحزب، لكي تدافع عن حقوق العرب والمسلمين في ألمانيا، موضحة أنها تطمح أن تكون نائبة في مجلس الشعب الألماني "البوندستاج".

ولفتت المرشحة المصرية لرئاسة أمانة الشباب في حزب الخضر الألماني، إلى أنها تواجه صعوبات كثيرة بسبب أصولها العربية، موضحة أن العنصرية ضد المسلمين ظهرت بشكل كبير بعد أحداث 11 سبتمبر.

وشددت "سماح على أنها تعاني من الأحكام المسبقة والتمييز ضد المسلمين والعرب، موضحة أنها تتعرض للكثير من الاتهامات بأنها متشددة، وتتلقى تمويلات من الخارج، وإنها إخوانية، مؤكدة أن الإخوان أنفسهم يتهمونها بأنها علمانية.

وأشارت سماح حنفي، إلى أن أمامها فرصة جيدة في النجاح، ولديها شبكة علاقات جيدة تقف معها، متنوعة من العرب والألمان، بَنتها خلال عملها السياسي على مدى سنوات، لافتة إلى أن الألمان يخافون منها بسبب ارتداء الحجاب، أو أن تغير لهم قيمهم.