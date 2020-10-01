فرار 17 مهاجرا مغربيا من حجر صحي بالبرتغال

قالت السلطات البرتغالية، إن 17 مهاجرًا مغربيًا كانوا محتجزين في ثكنات للجيش فرّوا بعد ثبوت إصابة مهاجرين آخرين بفيروس كورونا.

وقالت دائرة الهجرة الوطنية، إن المهاجرين هربوا فجر الخميس، فيما تم القبض على اثنين بحلول الصباح.

وقامت الشرطة في جميع أنحاء البرتغال وفي إسبانيا المجاورة بالبحث عن الهاربين، وفقًا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

ووُضعت مجموعة من 24 مهاجرًا مغربيًا وصلوا الشهر الماضي على متن قارب خشبي على الساحل الجنوبي للبرتغال، في الحجر الصحي بالثكنات العسكرية بسبب القواعد المفروضة المتعلقة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشرعت السلطات المغربية في تنفيذ تدابير صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع إغلاق الحدود الجوية والبحرية لأشهر وثماني مدن تمنع الناس من الدخول أو المغادرة، وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها المغرب لكبح فيروس كورونا المستجد، فقد سجلت المملكة أكثر من 110 آلاف حالة إصابة إيجابية منذ مارس، وبلغ عدد الوفيات 2041.

وكان المغرب قد اتخذ إجراءات الإغلاق لأول مرة في 20 مارس، لكنه خفف القيود تدريجيًا، ومع ذلك، فقد أدت الزيادة الأخيرة في الإصابات إلى فرض تدابير هادفة، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة، محمد ليوبي، خلال ندوة عبر الإنترنت إنه يتوقع أن يتفاقم الوضع خلال فصل الشتاء مع تداخل موسم الإنفلونزا مع جائحة كوفيد-19.

وأضاف ليوبي "من المتوقع أن يصل العديد من المستشفيات ومواقع الاختبار لفيروس كورونا إلى طاقتها الاستيعابية.. سيؤثر الوضع أيضًا على قدرة السلطات الصحية على إجراء تحقيقات الحالة وضمان متابعة الاتصال ورصد المرضى المعالجين في المنزل".