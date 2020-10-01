مهندس مصري بمايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان في "كول سنتر"

قال المهندس المصري حاتم عبد الله، والذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في مركز أبحاث بشركة مايكروسوفت بميونخ، إن العالم سيشهد المزيد من تطبيقات الجهاز الصناعي، والتي ستدخل في كل المجالات، مثل "كول سنتر"، والتي ستشهد جود الروبوتات بديلًا للإنسان، إذ ستستطيع مناقشة العملاء لمعرفة مشكلاتهم بدرجة قد تفوق الإنسان الطبيعي.

وأضاف خلال حواره مع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "هيبقى عندنا أزمة في التفريق بين ما هو طبيعي أو صناعي، والصناعي سيتفوق على الطبيعي بمراحل، وهذا الكلام سيُقنن".

واصطحب المهندس المصري حاتم عبد الله، الإعلامي أحمد فايق بمقر عمله في مركز الأبحاث والتطوير بالشركة: "أول ما أفعله بعد تناول القهوة هو فحص بريدي الإلكتروني، ثم المشاركة في اجتماع مدته ربع ساعة، ودائمًا ما أكتب ورقة بالأهداف التي أريد تحقيقها والأشياء التي أريد تعلمها، وليس لديّ مواعيد عمل معينة، قد أبدأ في التاسعة أو العاشرة صباحًا".

وأشار، إلى أنه يحاول معرفة سمات الشخصيات التي يتعامل معها في العمل، ويخرج منها بخصائص معينة، فاللون الأزرق يحتاج صاحبه إلى معرفة التفاصيل، ويريد تحليل كل شيء ويتعامل بالأرقام، أما اللون الأحمر فإن صاحبه فيكون المدير وهو الشخص الحازم الصارم، ويجب أن يكون قوي الشخصية ومسيطرًا على الوضع ويهتم بالوقت وتكلفة الخطة.

وأوضح: "اللون الأخضر هو الرجل الذي يحتاج إلى من يتحدث إليه، وتلطيف الأجواء معه، وهو ودود، وبالتالي يهمه العلاقات الاجتماعية بشكل أكبر، أما اللون الأصفر فإن صاحبه يحب أن يتكلم كثيرًا ويسهب في الشرح، وضد وضعنا"، مشيرًا إلى أن هذه المعايير جرى تحديدها بناءً على بعض الاختبارات.