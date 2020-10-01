سفير مصر بأديس أبابا: سنعمل على نشر الأمن والسلام بأفريقيا

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن استلام مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بداية من اليوم ولمدة شهر سيتم من خلاله العمل على نشر السلام والأمن بالقارة الأفريقية جمعاء.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وخلال الأسابيع الماضية قد شهدت مصر عملا وتشاورا مكثفا فيما بين وزارة الخارجية المصرية والمُفوضية العامة للاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل بلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، والذي سيضم عددا من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة والملحة بالاتحاد الأفريقي ومصر على حد السواء، موضحا أن البرنامج الذي قدمته مصر لرئاستها للمجلس سيعكس حجم الاهتمام الكبير والثابت بخصوص قضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، وفي ذلك الإطار تم تخصيص جلسة نقاشية لظاهرة المُقاتلين والإرهابيين الأجانب في القارة وخطورة ذلك ومدى تأثيره على حالة السلم والأمن بالقارة.

وأكد أن مصر هي الدولة الرئيسية بالقارة ذات قوى عسكرية كبيرة بارزة على مستوى القارة، وهناك إحدى الورقات التي قدمتها مصر كجزء متعلق بالعقيدة القتالية المصرية والتدريبات الإلزامية المصرية في خضم مواجهتها للإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تساند السودان فيما واجه من فيضانات مؤخرا ضمن جلسات التنمية والمعالجة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي للمساعدة في نهوض السودان من كبوته الراهنة.