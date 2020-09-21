"المشروعات القومية والوعي" أسلحة الدولة لمواجهة إرهاب وشائعات الإخوان

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تلقت صدمة كبيرة في 30 يونيو 2013، عندما خرجت جموع الشعب المصري ضدها.

وأضاف قمحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لم تكن الجماعة تتوقع أن هذا التحرك الشعبي الكبير سيكون ضدها، ولم تتمكن من النجاح في اعتصامي رابعة والنهضة"، مشيرًا إلى أنها تتبع سياسة قائمة على الإرهاب، حيث تتعاون مع عدد من التنظيمات الإرهابية.

وتابع: "الإخوان تستخدم سلاحًا آخر، وهو الحرب المعلوماتية والشائعات، من أجل استمرار القدرة على جذب القاعدة الشعبية للتحكم في عقولها، ومن المستحيل أن تكون لهم القدرة على الاستمرار في ذلك، إذ أن الدولة المصرية لها عدة أدوات للقضاء على هذه المخططات، مثل دور وسائل الإعلام الوطنية، لكشف زيف هذه المعلومات الخاطئة التي تقدمها الجماعة، والرد المباشر ببيانات رسمية، وتحليل الأرقام والوعي المتزايد للشعب المصري، والمشروعات القومية التي تتم على الأرض، كما أن المصريين مروا بخبرة مهمة جدًا في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 والتي سيطرت فيها الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة".