الحكومة تراجع سيناريوهات التعامل مع السيول والأمطار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع مناسيب المياه، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات، والمرور الدورى والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعداداً لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأشار الوزير خلال اجتماع، أمس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف خطة التعامل مع موسم الفيضان الحالى وآليات الاستعداد لموسم السيول والأمطار، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مخرات السيول بجميع المحافظات البالغ عددها 117 مخراً بإجمالى أطوال 312 كم، للتأكد من حالة المخرات ومدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول وتم حصر جميع التعديات عليها ومخاطبة جهات الولاية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسباً لوقوع خسائر مادية وبشرية.

وشدد «عبدالعاطى» على رؤساء قطاعات الموارد المائية والرى بالوجه البحرى والقبلى بالتنسيق مع المحافظات لإجراء سيناريوهات للتعامل مع السيول.وحول الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع، أكد الوزير الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل الترع بحلول شهر يونيو 2021 ودفع عجلة التنفيذ للوصول إلى المُستهدفات طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، حيث بلغ عدد العمليات الجارى طرحها 256 عملية بإجمالى أطوال 1524 كم وتكلفة إجمالية 4٫605 مليار جنيه وعدد العمليات الجارى تنفيذها حالياً 152 عملية بإجمالى أطوال 1939 كم وتكلفة إجمالية 5٫657 مليار ليصبح إجمالى المرحلة الأولى 3463 كم بتكلفة إجمالية 10٫262 مليار جنيه.

كما وجه «عبدالعاطى»، بضرورة وضع المساحات المُنزرعة المترتبة على الترع التى تم تأهيلها وتبطينها كأولوية أولى للمناطق المقرر تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى التحول لطرق الرى الحديثة.

كما وجه «عبدالعاطى» بضرورة إزالة التعديات على المجارى المائية بالمهد، وقيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدى للتعديات والمخالفات وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث بلغ عدد المخالفات التى قامت الإدارات العامة للرى بتحويلها إلى النيابات العسكرية منذ تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 حتى تاريخه عدد 9488 مخالفة بجميع محافظات الجمهورية وبلغ إجمالى ما تم إزالته منذ بدء حملة الإزالات فى 1/1/2015 حتى تاريخه عدد 147063 إزالة.

"شعراوي": تدريب العاملين بإدارات الأزمات على المواجهة

وفى سياق متصل، قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نظم دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات على التطبيق العملى على أزمات الأمطار والسيول.

من جانبه، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد الفترة القادمة، مع ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

وشدد المحافظ على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 18104، والتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

كما أكد ضرورة الإشراف على جاهزية محطات الصرف الصحى من حيث تشغيلها ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء الموجودة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادى و١٥ مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسئولى الإنارة المركزية ومسئولى الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والوجود بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ أو تجمع مياه فى أى موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء مع رفع القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحى، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف لرفع تجمعات المياه البسيطة التى لا تحتاج للشفاطات.

كما أكد المحافظ ضرورة إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعداداً لحدوث أية أزمات محتملة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة.