متابعة حركة السحب وتخفيض مناسيب الترع.. سيناريوهات الري لمواجهة السيول

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي، وكذلك الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

ولفت إلى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، علاوة على تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها، وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف، استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

وتابع أنّه جرى تحريك مراكز الطوارئ بمعداتها لمواقع سقوط الأمطار المتوقعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل نقل المعدات عبر الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، بسرعة وصولها لتلك المواقع.

وأوضح أنّ مركز التنبؤ يصدر نشرة يومية بتوقعات الأمطار على مدار الـ3 أيام المقبلة، بما يتيح لمهندسي الوزارة بمختلف المحافظات التحرك المبكر لاتخاذ الإجراءات الوقائية، لتقليل الخسائر المحتملة، والانتهاء من تطهير مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلي لاستقبال مياه الأمطار وتصريفها على شبكة المجاري المائية، بما يحافظ على المنشآت الاستراتيجية وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، لـ"الوطن"، استعداد الوزارة التام لاستقبال الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، لافتة إلى اتخاذ التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية.

وأضافت أنّ الوزارة وضعت سيناريوهات محددة ومحكمة للتعامل مع السيول والأمطار، تبدأ بورود معلومات عن سقوط أمطار غزيرة من خلال متابعة حركة السحب والأمطار عبر الأقمار الصناعية، من خلال مركز التنبؤ بالأمطار، ثم يتم تخفيض مناسيب المياه بالترع، والشبكات الرئيسية والمنصرف من السد العالي ثم تشكيل غرف طوارئ بالمحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة كافة.

مصلحة الري: مخرات السيول في المحافظات مستعدة للفيضان

وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، لـ"الوطن"، أنّه جرى التأكد من جاهزية واستعداد مخرات السيول بالمحافظات، لافتا إلى أنّ الوزارة تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة حالة الأمطار، ويتم التأكد من أنّ المناسيب آمنة في الترع والمصارف ومحطات الصرف.

وأوضح أنّ المنشآت والمشروعات التي نفذتها هيئات وقطاعات الوزارة مؤخرا، جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

من جانبه، قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنّ المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا وشرق الدلتا، جاهزة ومستعدة تماما لمواجهة أي ازدحامات أو طوارئ تحدث بالمنطقة جراء الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء وموسم السيول.