بعد قليل.. مفاجأة جديدة من "المتحدة" عن المقاول الهارب على "إكسترا نيوز"

كشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مفاجآة جديدة بخصوص الهارب محمد علي، وسيتم إذاعتها بعد قليل على شاشة "إكسترا نيوز".

وسبق وعرض الإعلامي خالد صلاح الكواليس الحقيقية لمظاهرات نزلة السمان الأخيرة، موجهًا حديثه لهواة التسجيلات في القنوات الإخوانية، النظر إلى حقيقة ما حدث في نزلة السمان، حيث استعانت التظاهرات بمشهد تمثيلي من أجل الإيحاء بأن هناك مظاهرة.

وقال أحد الموجودين داخل الفيديو من الكواليس: "مش عاوز حد يضحك وكأننا في مظاهرة بجد، يلا ارفعوا صوتكم واعملوا حركات".

ورصد "الفيديو"، الذي عرض خلال الحلقة الاستثنائية التي تعرض على شاشة "اكسترا نيوز"، جمع عدد من المواطنين للهتاف ضد الدولة المصرية، وهتافات مسيئة للجيش المصري، أشبه بإخراج الأعمال السينمائية.

وسخر خالد صلاح ويوسف الحسيني من الفيديو، قائلين: "ارحل.. ارحل.. مين لسه مقالش"، فيما قال خالد صلاح إن تلك المظاهرات مفبركة من الدرجة الأولى، موضحًا أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة الإعلامية للجماعات الإرهابية: "نشكركم على حسن تعاونكم معنا".

وتابع صلاح: "ولا واحد كلف نفسه بشلن للاستفسار عن حقيقة الفيديو"، ساخرين من تغريدة تامر علي، الذي أعلن أنه شارك في تلك المظاهرات، رغم أنها كانت مشهدا تمثيليا، لكن تداولته قنوات الإخوان "الشرق ومكملين والجزيرة"، وكذلك شبكة رصد.