إبراهيم عيسى: الإخوان لم ينفذوا أي عملية ضد الإنجليز طوال تاريخهم

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، عمل خلال فترة الملك فاروق على التوسع بشكل أكبر للجماعة في مصر بين الشعب المصري، ونجح في ذلك.

وأضاف "عيسى" في برنامج "أصل المسألة" المذاع عبر قناة "أون تي في"، أن توسع جماعة الإخوان في مصر في تلك الفترة جعلت حسن البنا يتخذ قرارات هامة يحول من خلالها الجماعة إلى تنظيم، موضحًا أنه أسس الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد، ولجنة العضوية للجماعة؛ من أجل بدء العمل بالتوسع بشكل كبير للجماعة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن حسن البنا عمل من خلال تلك القرارات على تأكيد قدرات وقوة الإخوان، وتحولها من جماعة إلى تنظيم؛ ليرسل رسالة لخصومه أنها أصبحت قوة ضخمة وكبيرة، وكذلك ممولينه أنه لديه عدد ضخم، ويحتاج تمويل أكبر من الممولين الخارجيين.

وأكد "عيسى" أن الإخوان لم ينفذوا أي عمليات ضد الإنجليز على مدار تاريخهم "وكل ما يقولونه حول الأمر كذب ونفي"، موضحًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات شهد على أن التنظيم كان مسلحا، ساردا أحد المواقف للأخير مع حسن البنا، قائلا: "أنور السادات كان يجلس مع حسن البنا قبل أن يكون رئيسا للجمهورية وكان ضابط مفصول، ودخل عليهم أحد الضباط منضم لجماعة الإخوان، ويحمل في يده صندوق كان به ذخائر ومسدسات".