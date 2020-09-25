إبراهيم عيسى: الإخوان جماعة مستأجرة.. ولا تجد مشكلة في مد إيديها لأي جهة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها لم تطرح القضايا الوطنية للنقاش، أو الحديث عن تحرير مصر من الإنجليز أو مقاومة الاستعمار، وحق المجتمع في انتخابات حرة نزيهة، ولكن الجماعة مصنوعة منذ اللحظة الأولى لضرب هذه الأفكار، وهذه أصل الحكاية.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "أصل الجماعة"، المذاع عبر فضائية "on"، أن الجماعة ظلت تطاردها الشكوك وتلاحقها الشائعات، وظل السؤال الذي لم ينجح الإخوان في الإجابة عليه بشكل منطقي وهو من أين تأتيكم الأموال؟".

وأكد أن ردود الإخوان غير شافية ومليئة بالمراوغة ممن زاد من الريبة فيهم، والتشكيك الذي أحاط بجمعية الإخوان المسلمين منذ لحظة التأسيس وحتى اليوم ينضح بالحقيقة، فهي منذ البذرة الأولى ونطفة حسن البنا هذه الجماعة مستأجرة، لا تجد مشكلة، كما بناها البنا، على مد اليد لأي جهة، أجنبية أو مصرية.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن البنا يرى أنه يطهر المال الدنس حين تتلقاه يداه وحين تتلقاه الجماعة فتطهره.