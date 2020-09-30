إبراهيم عيسى: حسن البنا كان له علاقة مع "هتلر" والمخابرات البريطانية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، كان له علاقة مع أدولف هتلر، الزعيم الألماني السابق، وأيضا كان له علاقة مع المخابرات البريطانية، وتم استخدام جماعة الإخوان، بهدف تفتيت بلاد أوروبا، ودول البلقان، وذلك خلال تقديمه برنامجه "أصل الجماعة"، الذي يُعرض على شاشة "on".

وأضاف "عيسى"، أن حسن البنا دخل بالجماعة مرحلة جديدة، عندما وجد راع جديد للجماعة، موضحا أن هذا الراعي جاء عن طريق صديقه أمين الحسيني، الذي كان مفتيا لفلسطين، وعلى علاقة بـ"هتلر"، موضحا أن حسن البنا، أقام علاقة بهتلر، وسجلات الألمان وسجلات وزارة الخارجية البريطانية، رصدت اتصالات بين الألمان وحسن البنا، حيث طلب منهم تمويلا صريحا.

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك دلائل تاريخية، تشير إلى أن "هتلر" طلب من أمين الحسيني، إرسال عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لنشر فكر الجهاد بين المسلمين في أوروبا الشرقية، والبلقان، وهي مناطق تابعة للاتحاد السوفيتي، الذي كان يحارب هتلر، ويرغب الأخير في تفكيكه عن طريق صحوة الدعوة الدينية، من خلال الإخوان.

وأوضح أنه بعد انتهاء الحرب، تعاملت المخابرات البريطانية مع الإخوان بدلا من ألمانيا، وأسست للإخوان العديد من المراكز الإسلامية، وأهمها مسجد ميونخ، كما أن حسن البنا في الحرب العالمية الثانية حاول اللعب على الحبلين، والتعاون مع الإنجليز والألمان، ولكن هزيمة الألمان في الحرب أجبرت البنا على العودة سريعا للحضن الإنجليزي.