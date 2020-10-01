حسين الجسمي يستعد لطرح "ليه" باللهجة المصرية

بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا بأغنية "بالبنط العريض"، يستعد المطرب الإماراتي حسين الجاسمي لتقديم عدد من الأغنيات الجديدة باللهجة المصرية.

ويستعد "الجسمي" حاليًا للاختيار بين عدد من الأغنيات الجديدة التي سيقدمها في الفترة المقبلة باللهجة المصرية.

وانتهى "الجسمي" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ليه" باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وقال الشاعر مصطفى مرسي لـ"الوطن"، إن الأغنية تبتعد عن الموسيقى السريعة والتي قدمها "الجسمي" في أغنية "بالنط العريض"، وستكون بموسيقى هادئة أقرب إلى الطرب.

وحقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بأغنية "بالبنط العريض"، 140مليون مشاهدة على "يوتيوب" منذ توقيت طرحها من شهر كامل، وتعتبر هذه النسبة أكبر نسبة مشاهدات حققها مطرب خلال شهر واحد من طرح الكليب.

وأحيى "الجسمي"، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، في 20 سبتمبر، حفلًا غنائيًا بالبحر الأحمر على متن باخرة سعودية ولاقى الحفل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

واحتفل المطرب الإماراتي مؤخرًا، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "توتير" جمهوره قائلا "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم ..الحمدلله".

ويبلغ عدد متابعي قناة "الجسمي" الرسمية على يوتيوب، 4 ملايين و890 ألف متابع، فيما تخطى عدد مشاهدة أغانيه والفيديو كليبات المختلفة حاجز المليار مشاهدة بنحو مليار و912 مليونا و402 ألف مشاهدة.

وتقدر أرباح "الجسمي" السنوية المتوقعة بعد طرحه أغنية بـ"البنط العريض" نحو ثلاثة ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 50 مليونا و867 ألفا و920 جنيها مصريا، وفقا لموقع "social blade".

وتحتل قناة "الجسمي" المركز الـ15 ضمن ترتيب قنوات يوتيوب الغنائية بالإمارات، فيما تحتل القناة المركز 487 عالميا ضمن فئة القنوات الموسيقية.