تونس تفرض حظر تجول في سوسة لمواجهة تفشي كورونا

قررت رجاء الطرابلسي والي سوسة، اليوم، فرض حظر التجول في كامل الولاية التونسية لمدة أسبوعين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر إن حظر التجول سيطبق بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك من مساء الخميس وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القرار يأتي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد في سوسة، الواقعة على الساحل التونسي شمالي البلاد.

ونجحت تونس بداية في احتواء انتشار الفيروس على أراضيها نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى الإصابات بداية مارس، لكن عدد الإصابات شهد ارتفاعًا خلال الأيام الماضية.

وأحصى البلد في الإجمال أكثر من 18 ألف إصابة بـ"كوفيد 19"، و265 وفاة، إلى غاية الخميس.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة افتراضية، أمس، الدول الغنية إلى أن توفر على "الفور" مبلغ 15 مليار دولار، لتمويل شراء لقاحات ضد "كوفيد- 19"، وتوزيعها في البلدان الأكثر احتياجا.

وسبق أن أنشئت آلية تعاون دولي، تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، لضمان عدم احتكار الدول المتقدمة للأدوية واختبارات الكشف واللقاحات، التي تُنتج لاحقاً ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن هذه الآلية المسماة بـ"أكت- إكسيليريتور" لم تتلقَ سوى 3 من 38 مليار دولار لازمة لشراء ملياري جرعة من اللقاحات، و245 مليون دواء، و500 مليون اختبار كشف بحلول نهاية عام 2021.

على سبيل المقارنة، طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً بالفعل أكثر من ملياري جرعة من اللقاح من كثير من الشركات المصنعة، وسيكونان أول من يتسلم هذه اللقاحات، بدءاً من هذا العام للأميركيين، بغضّ النظر عن نتائج التجارب السريرية الجارية.

وأعلنت بعض الدول، الأربعاء، عن تقديم تمويل إضافي لآلية "أكت - إكسيليريتور" بينها ألمانيا بـ100 مليون يورو إضافة إلى 675 مليوناً تعهدت بها سابقاً، والمملكة المتحدة بـ250 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 250 مليوناً تم الالتزام بها بالفعل.