الكويت تلغي حظر التجول بعد تطبيقه لأكثر من 5 أشهر

تستعد الكويت لرفع حظر التجول بشكل كامل بدءا من اليوم الأحد لتعود الحياة مرة أخرى إلى الأنشطة الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية جراء الإغلاق، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من تطبيق قرارات حظر التجول الجزئي والشامل في الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكويت إلغاء حظر التجول المفروض بكل مناطق البلاد لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارا من الأحد الثلاثين من أغسطس

وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة الجائحة التي ضربت كل دول العالم.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم 22 مارس الماضي، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة الوقائية، على أن يكون الحظر ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا.

وأوضح الصالح أن الداخلية الكويتية، ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى أن المادة (15) من قانون الدفاع المدني الكويتي، تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة، تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 10 آلاف دينار.

كما لجأت الكويت إلى تطبيق قرار حظر التجول الشامل في البلاد، خلال الفترة من 10 إلى 31 مايو الماضي، بعد تزايد حالات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أن تعود مرة أخرى إلى تطبيق حظر التجول الجزئي.