"القباج": أعد بتطوير مؤسسات الرعاية وأعتذر عن المشكلات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ختام عرض أفلام الوزارة خلال فعاليات "سينما الأربعاء" بساقية الصاوي، والتي شهدت عرض أفلام الوزارة أسبوعيا طوال شهر سبتمبر، بالإضافة إلى معرض للأسر المنتجة على هامش الفعالية.

وعرضت الساقية ضمن الفعالية أفلام: "ديارنا الفيوم"، كرامة، ست الكل، ست الحبايب، البيت، نساء التضامن"، فيما أدارت الإعلامية رضوى حسن جلسة مع السيدات بطلات الأفلام.

من يتربى على العنف يمارس العنف

وتحدثت القباج عن عدة نقاط تناولتها الأفلام، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تكامل الأسرة، لكنها تسعى أيضا لزيادة تردد السيدات على مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لما له من أهمية في تقديم المشورة للسيدات، مضيفة أن قضية العنف قضية مجتمع؛ لأن من يتربى على العنف يمارس هو نفسه العنف ويصبح له ضحايا آخرين، مشيرة إلى أن المجتمع العاقل القوي لا يمكن أن يكون عنيفاً، لأن هذا العنف ينعكس على الأسرة ويزيد من نسبة الطلاق لذا أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج، كما تعزز من مكاتب الاستشارات الأسرية، لأن محاكم الأسرة ليست بديلا عن الاستشارات الأسرية.

وقالت القباج، إن أبطال التنمية في الأرض والميدان هن الرائدات الريفيات والميسرات والمشرفات ومكلفات الخدمة العامة، وهن كريمات رغم ندرة ما لديهن، يستمعون إلى الأسر ويتفاعلن مع مشاكلها ويقدمن العون دون انتظار شيء، وهن يحملن وزارة التضامن الاجتماعي على أكتافهن، مضيفة أن لهن دور كبير في تصحيح الوعي الزائف لأنه لا يقل خطورة عن الإرهاب.

"القباج" تعتذر عن وجود أي مشكلة

وقالت وزيرة التضامن، إن قضية مؤسسات الرعاية تؤلمها كثيرا، وتحتاج إلى دعم في هذه القضية، معتذرة عن وجود أي مشكلة أو ألم أو حزن للأبناء بالمؤسسات، كما وعدت بإحداث تطوير كبير في هذه المؤسسات.

وتمنت وزيرة التضامن لكل سيدة القوة والسعادة، وقدمت الشكر إلى كل رجلٍ ساند المرأة ويشعرها بقوتها، لأن قوة المرأة لا تأخذ من قوة الرجل بل تزيدها وتعززها.

وقالت القباج، إنها تشعر بسعادة كبيرة بالتفاعل مع المواطنين في الشارع، قائلة: "منتهى السعادة لدي أن أتواجد مع المواطنين في الشارع، وأن أستمع إلى مشكلاتهم والعقبات التي تواجههم، فقلبي يستكين ويستريح بالاستماع إليهم".