التصديري للصناعات الهندسية: 87 مليون دولار حجم صادرات مصر في 2019

عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية اجتماعا مع إدارة المغرب العربي بالتمثيل التجاري بقيادة المستشارة نهى محمد كمال بمشاركة بعض الشركات الهندسية لبحث سبل التعاون ومناقشة ملف التصدير للسوق الليبية باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة فى الفترة الحالية.

وكشف المجلس في بيان له، إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا فى عام 2019 لتصل إلى 87 مليون دولار مقارنة بعام 2017 كانت بحوالى 25 مليون دولار.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على ضرورة وجود مكتب تمثيل تجارى فى ليبيا، ودعم وجود خطوط شحن ثابتة وآمنة وتيسير المعاملات المالية بين المصدرين والمستوردين.

جدير بالذكر أن المجلس يتواصل مع كل الأطراف المعنية لدعم وتعزيز الصادرات المصرية في الفترة القليلة المقبلة.