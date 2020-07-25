الصناعات الهندسية: تفوقنا على المستورد بالجودة وخدمات ما بعد البيع

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بغرفة الصناعات، إن الصناعات الهندسية نجحت في أن تدخل في منافسة مع المنتج الأجنبي، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بخدمات ما بعد البيع بشكل كبير: "تفوقنا فيها، وبنشتغلها بحرفية، والمستهلك بيحب يشتري الحاجات المضمونة".

وأضاف "المهندس"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والتي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القيادة السياسية عملت على تعميق المنتج المحلي وتصنيع قطع الغيار التي كان يتم استيرادها من قبل، موضحًا أن هذه المصانع ستنجح في تقليل نسب البطالة، وستقوم بتصنيع منتجات ذات جودة وكفاءة كغيرها من المنتجات الأجنبية.

وذكر أن هناك تنافسية بين المنتجين لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث أن المصنع الذي ينجح في ذلك هو الأكثر فوزًا بعدد أكبر من الزبائن في وقت قليل.

وأكد أن مبادرة "ميغلاش عليك" ناجحة وذلك لأنها ستجبر المواطنين على النزول ورؤية السلع والبضائع في الأسواق المصري والسلاسل التجارية الكبرى، مشيرًا إلى أن كافة المصانع الكبرى ستشارك في المبادرة: "لازم الناس تنزل وتشوف على الطبيعة الكلام ده، واحنا بنقبل النقد البناء، ومش هنوصل للأحسن والأفضل إلا بالنقد".