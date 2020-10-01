"الملياردير الفقير": سأتبرع بـ90% للدولة إذا حصلت على أموال السند

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو "الوطن"، بعنوان "الملياردير الفقير.. أشرف ورث عن جده مليارات بألمانيا ومطالش منها مليم"، والذي تناول قصة حياة مواطن مصري أعطاه القدر نحو 5 مليارات مارك ذهب، في غمضة عين، لكنه لا يملك الحظ الكافي للحصول على "مليم" واحد منها إلى الآن.

وقال أشرف شبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إن هذه الوثيقة قديمة للغاية، وكانت في حوزة جده الذي كان يعمل تاجرًا، وتوفى في عام 1995.

وأضاف أشرف شبراوي: "ذهبت إلى شقته وفتشت في مقتنياته، ولقيت صندوق وفتشت فيه، ولقيت مستندات وصورتها.. لقيت أصدقاء بيقولوا لي إني بقى معايا سند رسمي من البنك المركزي الألماني، وإنه مديون لحامل السند، وأنه هو حامله منذ 25 عامًا تقريبًا".

وأوضح "شبراوي" أن أميرة بالمملكة العربية السعودية استعانت بخبراء من سويسرا وكتبوا تقريرًا يفيد بصحة السند، ثم عاد إلى مصر به مرة أخرى: "بقالي 25 سنة شغال على السند، لأن قيمة استرداده بالكامل عام 2023".

وناشد "شبراوي" بالوقوف إلى جانبه في هذه القضية، حتى يستفيد منه المواطنين: "هاخد 10% وده كفاية من المبلغ و90% الدولة هتستفيد به"، ليرد عليه الإعلامي معتز الدمرداش ممازحًا: "إحنا كده هنتصاحب عليك كلنا".