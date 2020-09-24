معتز الدمرداش ينعى شهداء حادث طرة: "ماتوا وهم يؤدون واجبهم الوطني"

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو أرشيفي للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم، أحد شهداء جهاز الشرطة، في واقعة محاولة هروب المساجين من سجن طرة، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور".

وظهر عبدالمنعم، في الفيديو، وهو يأكل ثعبانًا أثناء التدريب هو وأفراد الشرطة، بعد قتله ونزع السم منه.

وقال الدمرداش: "كان مشهودًا له بالكفاءة ونعزي أسرته وجهاز الشرطة ومحبيه، ونتمنى وندعو إلى الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف: "أعزي كل ذوي الضحايا، لأنهم شهداء عند ربهم يرزقون، ماتوا وهم يدافعون عن مصر، واختاروا الله عز وجل وهم يؤدون واجبهم الوطني، وكل التحية لشهداء مصر الأبرار".