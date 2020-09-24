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معتز الدمرداش يعرض فيديو "الوطن" عن "شريف وشيرين التايهين منذ 20 سنة"

كتب:

شريف سليمان
10:17 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
الإعلامي معتز الدمرداش

الإعلامي معتز الدمرداش

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو "الوطن"، بعنوان "شريف وشيرين.. تايهين 20 سنة بحثا عن أب وأم: "إحنا ولاد مين؟"، الذي كشف عن قصة حياة توأم يبحث عن والديهما، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور".

وقال شريف، إنه ذهب إلى حي الجمالية، وهو العنوان الموجود في بطاقته الشخصية، للبحث عن أي معلومة، تدله على والديهما، لكنهما لم يجدا أي شيء: "إحساس صعب، مش عارف أنا ابن مين، جيت بالغلط ولا بالصح".

وحول حياته الشخصية، قال: "تعلمت اللغة الإنجليزية، وأتمنى أن أجد أهلي، لكي أستطيع استكمال تعليمي، وأستطيع بناء أسرتي، وأريد أن أوفر الاستقرار والأمان لأختي".

وأردف: "كنت بشتغل في السياحة ودلوقتي بقيت أشتغل في سايبر، ومش عارف آخد إعفاء من الجيش بسبب القيد العائلي، وكان قدامي أكتر من مكان أشتغل فيه ومنها فرص للعمل خارج مصر، لكن المشكلة إني مش عارف آخد إعفاء".

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