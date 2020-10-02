عمرو عبد الجليل: الـ"سوشيال ميديا" عالم عجيب وكله كدابين

قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه غاضب بشكل كبير من مواقع "سوشيال ميديا"، بسبب كثرة الحسابات المزيفة التي انتشرت له من خلال المواقع المختلفة، والتي سببت له الكثير من المشاكل في الوسط الفني، وفي المجتمع بشكل عام، بسبب وضع تعليقات باسمه ليس له أي علاقة بها، "عالم عجيب أوي وكله كدب".

وأضاف "عبد الجليل"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "ناس من اللي عملتلي الصفحات دمها خفيف، وناس بتتدخل في حوارات وملفات ليس لي أي علاقة بها نهائيًا، حدث لي مشاكل كبيرة في شغلي ومشاكل بشكل عام، الناس بتقول رأيها، وأبرزها كان في مسلسل النهاية، اتضايقت كتير من تلك الصفحات، وأعلنت للجميع أنها ليست صفحتي".

وأشار إلى أنه شكى كثيرًا من هذا الأمر، ونصحه أصدقاؤه بإعداد حسابات من أجل أن يثبت تواجده على "سوشيال ميديا" لمنع وجود أي شائعات حوله.

وواصل: "البعض حاول استغلال اسمي من خلال صفحات السوشيال ميديا من أجل الحصول على المال، وحدث ذلك أكثر من مرة، والبعض نجح في تكوين أموال من خلال صفحات باسمي، وبعضهم تواصل معي وطلبوا صورة جواز السفر من أجل توثيق الصفحة، وكسبوا فلوس كتير مني، ناس قعدت تتحايل عليا عشان ياخدوا بياناتي وأن ده هيوثق الصفحة ودعايا ليا، وكسبوا من ورا الموضوع حوالي نصف مليون جنيه وهرب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل المشاركة في مسلسل "النهاية"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الكريم الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين، وذلك بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كل من يوسف الشريف، وإياد نصار، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وكوكبة أخرى من النجوم.