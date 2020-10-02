منتجون يردون على ادعاءات احتكار الأعمال الدرامية بمصر: أكاذيب تدعو للضحك

لا تكل أبواق التنظيم الإرهابي الإعلامية من ترديد الشائعات، فمن شائعة إلى أكذوبة إلى ادعاء يستهدف النيل من المصريين، آخر هذه الأكاذيب، كان الزعم بتعرض سوق الفن والدراما في مصر للاحتكار، وتعطل المنتجين عن العمل.

ومع تواصل هذه الادعاءات، أكد منتجون أنهم يعملون بصورة طبيعية، وقدموا العديد من الأعمال الفنية للجمهور المصري والعربي خلال الفترة الماضية، كما أنهم يستعدون لتقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة وفي موسم شهر رمضان.

المنتج جمال العدل، قال لـ"الوطن"، إنه في موسم رمضان الماضي، حقق نجاحا كبيرا بمسلسلي "خيانة عهد"، و"بـ100 وش" مؤكدا أن قنوات الإخوان ومن يقفون خلفها دوما ما يختلقون الأكاذيب.

العدل، أشار إلى أنه يستعد لتقديم أعمال فنية جديدة، في الفترة الحالية، مشددا على أنه ما تروجه الجماعة الإرهابية لا أساس له من الصحة.

وردا على أكاذيب الإخوان، أكد المنتج أحمد عبد العاطي، أن ما تروج له قنوات الإخوان وإعلام الدول المعادية لمصر حول احتكار سوق الإنتاج الفنى شيء يدعو للضحك، فلا صحة لوجود احتكار للفن بمصر على الإطلاق.

وأشار إلى أنه تم عرض أعمال درامية له حققت نجاحا كبيرا مثل مسلسلات "نصيبى وقسمتك"، و"لما كنا صغيرين"، لافتا إلى أنه في الفترة الحالية لديه العديد من المشروعات الفنية يقوم بالعمل عليها في الفترة المقبلة، وبأن السوق الفني بمصر يشهد حالة من الرواج بشكل ملحوظ..

عبد العاطي، أشار إلى أن هناك حالة من التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع عدد من الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بمصر مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية.

وفي سياق متصل، قال المنتج تامر مرتضى، إنه يعمل على تصوير أكثر من عمل فني في الفترة الحالية، مؤكدا أن الحديث عن احتكار شركة واحدة للإنتاج الدرامي في مصر أمر غير حقيقى بالمرة، والدليل أن هناك أكثر من شركة تقدم مسلسلات جديدة سواء في موسم شهر رمضان أو فى مواسم أخرى على مدار العام.