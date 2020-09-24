جمال العدل يحول "بـ100 وش" إلى فيلم

استقر المنتج جمال العدل، على تحويل مسلسل "بـ100 وش" إلى فيلم سينمائي، وذلك بدلاً من فكرة تقديم جزء ثان منه في أحد المواسم الرمضانية.

واتفق العدل مع المخرجة كاملة أبوذكري على هذه الفكرة، حيث يعكف السيناريست عمرو الدالي، على كتابة أحداثه، على أن يشهد مشاركة نفس أبطال الجزء الأول، وأبرزهم نيللي كريم وآسر ياسين.

وتدور الأحداث حول فتاة نصابة تدعى "سكر"، وتؤدي دورها نيللي كريم، حيث يتم النصب عليها من قِبل عمر -ويجسد دوره آسر ياسين نصاب محترف أيضًا- لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وكان آخر ظهور لعصابة "بـ100 وش" في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، حيث قدمت الأبطال على طريقتها الخاصة.

وقالت في إشارة إلى قصة أبطال المسلسل، الذين كانوا يجسدون دور عصابة محترفة في النصب: "ورد إلينا هذا الخبر العاجل، تواصل الجهات الأمنية البحث عن التشكيل العصابي الذي أرق الرأي العام، وما زال الإنتربول الدولي يتعقب أفراد العصابة، التي قامت بالسطو على ملايين الجنيهات من البنوك والنصب على المواطنين وتزوير الأوراق وانتحال شخصيات اعتبارية وسرقة الملايين من الدرجات".

وأضافت: "قام فريق البرنامج بعمل تحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة 100 وش، باختصار قبضنا عليهم، إحنا اللي قبضنا على العصابة".

ويشارك في بطولة المسلسل شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى درويش، دنيا ماهر وكوكبة من النجوم.