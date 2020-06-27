الإعلامي للأزهر: بيان الشركة المتحدة يؤكد على دور الإعلام الهادف

أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تقديره لبيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن جهود الأزهر في المجالات الفكرية والعلمية والدعوية كافة، لافتا إلى أنه يدل على حرص الشركة على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر في بيان صحفي له اليوم، على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة، والنقد البناء الذي يعتمد على بيانات صحيحة، ويساعد على مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصر من تحديات.