عمرو عبدالجليل: "إسكندرية كمان وكمان" و"طايع" أهم محطاتي الفنية

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" كان نقلة مهمة في حياته، لأن الجمهور عرفه من خلاله، وكذلك فيلم "حين ميسرة"، الذي ظهر من خلاله للجماهير بطابع كوميدي.

وأضاف "عبدالجليل"، في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مسلسل طايع واحد من أهم المسلسلات والأعمال الفنية التي قدمها في حياته، لأنه نجح من خلالها في إظهار أنه قادر على تقديم أعمال غير كوميدية، وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر.

وتابع: "حينما دخلت المعهد في البداية كانوا يأخذون عني انطباعًا كوميديًا فقط، الناس كانت تسخر مني لما قلت عاوز أمثل حاجة غير كوميدي، وإسكندرية كمان وكمان كان إثبات للجميع أن أقدر أقدم كوميدي وأخرج بره نطاق الكوميديا".

وأردف: "أنا كوميدي في حياتي الخاصة، ولازم أي حاجة أقفلها بكوميديا، ومراتي مابتعرفش تتكلم معايا جد أبدًا، لأن دايمًا أي موضوع بقفله بكوميديا ودي عادة فيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبدالجليل المشاركة في مسلسل "النهاية"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الكريم الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين، وذلك بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كل من يوسف الشريف، وإياد نصار، وسوسن بدر، وأحمد وفيق، وكوكبة أخرى من النجوم.