في الشهر الوردي.. 5 مراكز تقدم فحص سرطان الثدي بالمجان

"الشهر الوردي" لقب تطلقه منظمة الصحة العالمية على شهر أكتوبر، والذي خصصته للتوعوية بمرض سرطان الثدي، وضرورة الكشف المبكر عنه، لرفع نسبة الشفاء التام، وعدم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة للمرأة، مثل استئصال الثدي بالكامل، أو الخضوع لعلاج كيمياوي لفترة طويلة.

ووفقًا للإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن الفحص الدوري يساهم في الكشف عن سرطان الثدي مبكرًا، ويرفع نسبة الشفاء إلى أكثر من 90%.

وفي السطور التالية تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أماكن فحوص سرطان الثدي بالمجان أو برسوم رمزية.

حملة 100 مليون صحة

حملة 100 مليون صحة "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية"، تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتستهدف خلال الشهر الجاري الكشف المبكر عن سرطان الثدي على سيدات مصر بشكل مجاني.

ويمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان إقامتك من هنــــا.

المعهد القومي للأورام

يمكن الحصول على فحص سرطان الثدي من خلال الذهاب إلى معهد الأورام في 1 شارع القصر العيني - ميدان فم الخليج – القاهرة، من خلال الذهاب إلى العيادة الخارجية للمعهد، من السبت إلي الخميس، والحجز من السابعة حتى العاشرة صباحًا، وسعر التذكرة في الفترة الصباحية عشرة جنيهات، وسعر الكشف بالعيادات الاقتصادية 50 جنيهًا.

مستشفى بهية

أول مستشفى مصرية متخصصة في علاج سرطان الثدي، وتقع في أول شارع الهرم بمحافظة الجيزة، ويمكن عمل فحص للثدي بشكل مجاني بشرط الاتصال على خدمة العملاء، والإجابة على الأسئلة التي سيتم توجيهها، بعدها سيتم تحديد موعد لإجراء الفحص بناءً على درجة الخطر.

مستشفى أيادي المستقبل لعلاج السرطان

تقدم هذه المستشفى خدمة علاج السرطان ومنها الثدي بشكل مجاني، بالإسكندرية، وتقدم أيضًا العلاج التخفيفي والتلطيفي بالمجان لمرضى السرطان (الحالات المتأخرة)، إضافة إلى خدمة العلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاج الطبيعي والتحاليل والأشعة والعيادات الخارجية.

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي

يقوم العاملون بالمؤسسة بجمع بيانات المريضة، وتحديد موعد لإجراء فحص وعمل أشعة مجانية للثدي، كما تقدم عددًا من الكورسات لتدريب السيدات على الفحص الذاتي مرة شهريًا، للكشف عن أي مشاكل بالثدي.